Onur Tuna gönlünü sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal'a kaptırdı. Mucize Doktor dizisinde yakışıklılığı ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna aşk orucunu bozdu. İkili sosyal medya hesaplarından aynı yerde çektirdikleri fotoğraflar ele verdi. Peki Yağmur Karabal kimdir? Kaç yaşında? Onur Tuna'nın yeni sevgilisi kim?

Sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal ile aşk yaşamaya başlayan Onur Tuna'nın ilişkisini Instagram paylaşımları ele verdi. Normalleşme döneminin ardından tatile çıkan çift, Antalya Kaputaj Plajı'nın yolunu tuttu.

İKİLİYİ VERDİKLERİ POZLAR ELE VERDİ

Birbirinin objektiflerine poz veren ikiliyi Kaputaş Plajı'ndan yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Karabal bu pozunun altına "Aşk limanı" notunu düştü.





"HAYIRLI OLSUN"

Gözlerden uzak yaşamak istedikleri aşkları ifşa olunca takipçilerinden 'Hayırlı olsun' mesajları da gelmeye başladı.

YAĞMUR KARABAL KİMDİR?



Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yaptı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 247 bini aşan takipçisi bulunuyor. Genç sunucu bir dönem ise Exatlon Challenge yarışmacısı oldu. Genç sunucunun yaptığı paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor.