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  3. Op. Dr. Zeynep Erdoğan, oğluyla işkence gördü! Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Op. Dr. Zeynep Erdoğan, oğluyla işkence gördü! Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Op. Dr. Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından işkenceye maruz kaldıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Zanlı Erdoğan, ilk ifadesinde, eşinin kendisine, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediğini söyledi.

Op. Dr. Zeynep Erdoğan, oğluyla işkence gördü! Kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye'nin kronikleşen sorunu olan kadın cinayetlerinin son kurbanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan, oldu. Edinilen bilgilere göre olay, 8 Mayıs Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında  Ankara’nın Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi 2017’inci sokakta gerçekleşti. 

Doktor Zeynep Erdoğan ve eşi Mehmet Erdoğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Murat Erdoğan,  eşi Zeynep Erdoğan'ı  ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlu A.A.'yı ellerinden bağladıktan sonra işkence etmeye başladı. İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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5 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ertesi günü A.A.’nın elleri bağlı bir şekilde evinden çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları muayenede  Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. 

KISKIVRAK YAKALANDI

Harekete geçen Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy’de olduğunu belirledi.  Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve yunus polislerinin yaptığı operasyonda yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde eşinin kendisine," Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediğini aktardı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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