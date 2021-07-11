Operasyon 41 Kübra Gölcü kimdir, nereli, kaç yaşında? Kübra Gölcü evli mi, boyu kaç?

İlk bölümünün yayınlanması ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Operasyon 41 yarışmasında birçok kişi yarışmayı kazanmak için mücadele ediyor. Yarışmacıların içerisinde önemli sporcular da yer alıyor. Operasyon41'in ilk bölümüyle birlikte dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Kübra Gölcü oldu. İşte Kübra Gölcü hakkında merak edilenler...

KÜBRA GÖLCÜ KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Operasyon 41'deki yarışmacılardan biri olan Kübra Gölcü 25 Nisan 1999'da Sakarya Hendek'te dünyaya gelmiştir. Yaklaşık 3 senedir MMA sporuyla ilgilenen Kübra Gölcü'nün 2019 yılında MMA turnuvasında ikinciliği bulunmaktadır. Ayrıca Kübra Gölcü'nün voleybol, kickboks ve fitness sporları ile de ilgilendiği bilinmektedir. Genç sporcu, Operasyon 41 isimli yarışmanın da iddialı isimlerinden birisidir.

KÜBRA GÖLCÜ EVLİ Mİ, BOYU KAÇ?

Şimdilik spora ve kariyerine zaman ayıran Kübra Gölcü henüz evli değildir. 22 yaşındaki Kübra Gölcü 1,65 boyunda ve 62 kilogramdır.

Genç sporcunun Instagram hesabında ise "kgolcuu" kullanıcı adını kullanmaktadır.