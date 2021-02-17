Optimar Araştırma şirketi sordu, vatandaş yanıtladı: HDP kapatılsın mı?

Optimar Araştirma Şirketi tarafından yapılan "Sizce HDP kapatılmalı mı?" başlıklı anketin sonuçları, şirketin başkanı Hilmi Daşdemir'in kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, partinin kapatılmasına en büyük desteği, bu konuyu gündeme getiren Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri veriyor.

YÜZDE 16,4 KAPATILMASIN DEDİ

Ankete katılım sağlayan kişilerin yüzde 66'sı bu soruya 'Evet' yanıtını vererek Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasını desteklerken katılımcıların yüzde 16,4'ü ise 'Hayır' cevabını verdi. Kalan yüzde 17,6'lık dilimin 'Fikrim yok' cevabını verdiği ankette partilere göre cevap oranları şöyle:

MHP seçmeninin yüzde 82'si,

AK PARTİ seçmeninin yüzde 78'i,

İYİ Parti seçmeninin yüzde 72'si,

CHP seçmeninin yüzde 52'si,

HDP seçmeninin yüzde 7,2'si

HDP'nin kapatılması gerektiği görüşünü destekliyor.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in anket sonuçlarını “Ben de Türk Milleti’nin bir Ferdi olarak #HDPkaptılsın görüşündeyim” ifadeleriyle paylaşması ise 'Anketin bağımsız ve güvenilir olmadığı' konusunda eleştiriler aldı.