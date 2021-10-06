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  3. Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu

Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu

Optimar'ın gerçekleştirdiği sosyal medya anketine göre seçmenlerin sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları birbirinden farklılık gösteriyor. Buna göre AK Parti ve MHP'liler Facebook, CHP'li ve İYİ Partili seçmenler ise Twitter kullanmayı tercih ediyor.

Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta geçtiğimiz gün yaşanan erişim probleminin ardından Optimar'ın yaptığı anketle seçmenlerin hangi sosyal medya platformlarını kullandığı belirlendi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu araştırmanın detaylarını köşe yazısında kaleme aldı.

Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu

Selvi'nin yazısına göre AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP ve HDP seçmenin sosyal medya kullanım oranları şöyle:

AK PARTİ

Facebook: Yüzde  50.5

YouTube: Yüzde 36.2

Twitter: Yüzde 23,3

Instagram: Yüzde 18,6 

CHP

Facebook: Yüzde 13.2

YouTube: Yüzde  27.5

Twitter: Yüzde 31.7

Instagram: Yüzde 28.1

İYİ PARTİ

Facebook: Yüzde 8.7

YouTube: Yüzde 4.3

Twitter: Yüzde 14.1

Instagram: Yüzde 9.7

MHP

Facebook: Yüzde 15.2

YouTube: Yüzde  8.7

Twitter: Yüzde  8.7

Instagram: Yüzde 9.2

HDP 

Facebook: Yüzde  4.5

YouTube: Yüzde 10.1

Twitter: Yüzde  13

Instagram: Yüzde 14.6

Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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