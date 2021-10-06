Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu
Optimar'ın gerçekleştirdiği sosyal medya anketine göre seçmenlerin sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları birbirinden farklılık gösteriyor. Buna göre AK Parti ve MHP'liler Facebook, CHP'li ve İYİ Partili seçmenler ise Twitter kullanmayı tercih ediyor.
Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta geçtiğimiz gün yaşanan erişim probleminin ardından Optimar'ın yaptığı anketle seçmenlerin hangi sosyal medya platformlarını kullandığı belirlendi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu araştırmanın detaylarını köşe yazısında kaleme aldı.
Selvi'nin yazısına göre AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP ve HDP seçmenin sosyal medya kullanım oranları şöyle:
AK PARTİ
Facebook: Yüzde 50.5
YouTube: Yüzde 36.2
Twitter: Yüzde 23,3
Instagram: Yüzde 18,6
CHP
Facebook: Yüzde 13.2
YouTube: Yüzde 27.5
Twitter: Yüzde 31.7
Instagram: Yüzde 28.1
İYİ PARTİ
Facebook: Yüzde 8.7
YouTube: Yüzde 4.3
Twitter: Yüzde 14.1
Instagram: Yüzde 9.7
MHP
Facebook: Yüzde 15.2
YouTube: Yüzde 8.7
Twitter: Yüzde 8.7
Instagram: Yüzde 9.2
HDP
Facebook: Yüzde 4.5
YouTube: Yüzde 10.1
Twitter: Yüzde 13
Instagram: Yüzde 14.6