Optimar tüm seçmenlere sordu! AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'lilerin kullandıkları sosyal medya uygulamaları belli oldu Optimar'ın gerçekleştirdiği sosyal medya anketine göre seçmenlerin sosyal medya uygulamalarını kullanma oranları birbirinden farklılık gösteriyor. Buna göre AK Parti ve MHP'liler Facebook, CHP'li ve İYİ Partili seçmenler ise Twitter kullanmayı tercih ediyor.

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta geçtiğimiz gün yaşanan erişim probleminin ardından Optimar'ın yaptığı anketle seçmenlerin hangi sosyal medya platformlarını kullandığı belirlendi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu araştırmanın detaylarını köşe yazısında kaleme aldı. Selvi'nin yazısına göre AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP ve HDP seçmenin sosyal medya kullanım oranları şöyle: AK PARTİ Facebook: Yüzde 50.5 YouTube: Yüzde 36.2 Twitter: Yüzde 23,3 Instagram: Yüzde 18,6 CHP Facebook: Yüzde 13.2 YouTube: Yüzde 27.5 Twitter: Yüzde 31.7 Instagram: Yüzde 28.1 İYİ PARTİ Facebook: Yüzde 8.7 YouTube: Yüzde 4.3 Twitter: Yüzde 14.1 Instagram: Yüzde 9.7 MHP Facebook: Yüzde 15.2 YouTube: Yüzde 8.7 Twitter: Yüzde 8.7 Instagram: Yüzde 9.2 HDP Facebook: Yüzde 4.5 YouTube: Yüzde 10.1 Twitter: Yüzde 13 Instagram: Yüzde 14.6 Tayfun Altuntaş Editör sosyal medya