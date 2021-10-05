Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

Siyaset gündemine yönelik yazılarıyla adından söz ettiren Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında Optimar Araştırma'nın 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kaleme aldı. Selvi yazısında partilerin aldığı oy oranlarını tek tek açıklarken, ekonomideki sorunların çözümü için vatandaşların hangi partiyi seçtiğini de açıkladı.

PARTİLERİN ALDIĞI ORANLARI

Selvi'nin yazısına göre kararsızların oy oranları dağıtıldığı partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 39

MHP: Yüzde 10.9

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 9.9

HDP: Yüzde 9.1

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI

Öte yandan vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu da soruldu. İşte ankete göre vatandaşların en büyük sorunları:

Ekonomi: Yüzde 43,5

İşsizlik: Yüzde 13,1

Koronavirüs: Yüzde 12.1

SELVİ: AK PARTİ'NİN RAKİBİ MUHALEFET DEĞİL

Söz konusu oranları yorumlayan Selvi," Muhalefetin tümünün oyu, toplasanız bu kadar etmiyor. O nedenle 2023 seçimlerinde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi partisi diyorum. Geçen seçimlerde domates, biber ve soğandı. Bu kez de gıda fiyatlarındaki artış gündemde. Zaten Erdoğan’ın da 2023 seçimlerinde birinci önceliğinin ekonomi olduğu anlaşılıyor. Hayat pahalılığı ile mücadele başarılı olursa ‘tencere partisi’nin kazandırmayacağı seçim yok." değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞA GÖRE SORUNU ÇÖZECEK PARTİ

Öte yandan vatandaşlara göre mevcut sorunları yüzde 29'la AK Parti, yüzde 23.7'lik oranla CHP çözebilir.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet.