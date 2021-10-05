5 Ekim 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAyşe Özdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayşe Özdoğan neden gündem oldu?ŞOK 5 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta bu hafta neler var 5 Ekim 2021?Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladıOptimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranlarıMeteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat edin, soğuk havalar titretecek! İşte 5 Ekim 2021 Salı hava durumuTelekinezi ne demek, TDK'ya göre Telekinezi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandıFaşır Faşır ne demek, TDK'ya göre Faşır Faşır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İBB eğitim desteği başvuru şartları nedir? İBB Genç Üniversiteli 3200 TL burs ne zaman verilecek?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

Optimar'ın son anketine göre kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 39'a çıkarken, CHP ise yüzde 24'te kaldı. Ankete göre ise vatandaşlar ekonomideki sorunları AK Parti'nin çözeceğine inanıyor. İşte son ankette partilerin aldığı oy oranları...

Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

Siyaset gündemine yönelik yazılarıyla adından söz ettiren Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan köşe yazısında Optimar Araştırma'nın 19-22 Eylül tarihleri arasında 1938 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kaleme aldı. Selvi yazısında partilerin aldığı oy oranlarını tek tek açıklarken, ekonomideki sorunların çözümü için vatandaşların hangi partiyi seçtiğini de açıkladı.

Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

PARTİLERİN ALDIĞI ORANLARI

Selvi'nin yazısına göre kararsızların oy oranları dağıtıldığı partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 39

MHP: Yüzde 10.9

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 9.9

HDP: Yüzde 9.1

Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI

Öte yandan vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu da soruldu. İşte ankete göre vatandaşların en büyük sorunları:

Ekonomi: Yüzde 43,5

İşsizlik: Yüzde 13,1

Koronavirüs: Yüzde 12.1

Optimar'dan çarpıcı seçim anketi! Vatandaş seçimini yaptı! İşte partilerin aldığı oy oranları

SELVİ: AK PARTİ'NİN RAKİBİ MUHALEFET DEĞİL

Söz konusu oranları yorumlayan Selvi," Muhalefetin tümünün oyu, toplasanız bu kadar etmiyor. O nedenle 2023 seçimlerinde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi partisi diyorum. Geçen seçimlerde domates, biber ve soğandı. Bu kez de gıda fiyatlarındaki artış gündemde. Zaten Erdoğan’ın da 2023 seçimlerinde birinci önceliğinin ekonomi olduğu anlaşılıyor. Hayat pahalılığı ile mücadele başarılı olursa ‘tencere partisi’nin kazandırmayacağı seçim yok." değerlendirmesinde bulundu. 

VATANDAŞA GÖRE SORUNU ÇÖZECEK PARTİ

Öte yandan vatandaşlara göre mevcut sorunları yüzde 29'la AK Parti, yüzde 23.7'lik oranla CHP çözebilir.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT