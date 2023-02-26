Or İsraelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or İsraelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or İsraelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or İsraelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or İsraelov 2 Eylül 2004 tarihinde Shoham şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אור אלון ישראלוב şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or İsraelov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Or İsraelov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Or İsraelov'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Or İsraelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or İsraelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Or İsraelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or İsraelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Or İsraelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or İsraelov şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Or İsraelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.