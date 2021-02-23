ORC Araştırma sordu, vatandaş yanıtladı: Bu pazar genel seçim olsa...

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde çıkan sonuçlar yine şaşırtmadı. 17 - 19 Şubat tarihlerinde yapıldığı belirtilen araştırmanın 36 ilde gerçekleştirildiği ifade edilirken yüzde +/- 2 orqnında hata payı olduğu belirtildi."Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun 3 bin 165 kişiye sorulması üzerine katılımcıların yüzde 48,4'ü oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini belirtti.

İşte siyasi partilerin oy oranı: