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ORC Araştırma sordu, vatandaş yanıtladı: Bu pazar genel seçim olsa...

ORC Araştırma tarafından 36 ilde, 3 bin 165 katılımcıyla gerçekeleştirilen "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorulu anketin sonuçları paylaşıldı. 17 - 19 Şubat tarihli anketin katılımcılarının yüzde 48,4'ü Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtti.

ORC Araştırma sordu, vatandaş yanıtladı: Bu pazar genel seçim olsa...

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde çıkan sonuçlar yine şaşırtmadı. 17 - 19 Şubat tarihlerinde yapıldığı belirtilen araştırmanın 36 ilde gerçekleştirildiği ifade edilirken yüzde +/- 2 orqnında hata payı olduğu belirtildi."Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun 3 bin 165 kişiye sorulması üzerine katılımcıların yüzde 48,4'ü oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini belirtti. 

İşte siyasi partilerin oy oranı: 

  • AK Parti: Yüzde 36,8
  • CHP: Yüzde 22,3
  • MHP: Yüzde 11,6
  • İYİ Parti: Yüzde 10,8
  • HDP: Yüzde 8,2 oranında oy aldı.
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,6 
  • Toplumcu Demokrasi Partisi: Yüzde 2,4 
  • Deva Partisi: Yüzde 2,1
  • Saadet Partisi: Yüzde 1,3

ORC Araştırma sordu, vatandaş yanıtladı: Bu pazar genel seçim olsa...

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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