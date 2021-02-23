ORC Araştırma sordu, vatandaş yanıtladı: Bu pazar genel seçim olsa...
ORC Araştırma tarafından 36 ilde, 3 bin 165 katılımcıyla gerçekeleştirilen "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorulu anketin sonuçları paylaşıldı. 17 - 19 Şubat tarihli anketin katılımcılarının yüzde 48,4'ü Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtti.
ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde çıkan sonuçlar yine şaşırtmadı. 17 - 19 Şubat tarihlerinde yapıldığı belirtilen araştırmanın 36 ilde gerçekleştirildiği ifade edilirken yüzde +/- 2 orqnında hata payı olduğu belirtildi."Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun 3 bin 165 kişiye sorulması üzerine katılımcıların yüzde 48,4'ü oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini belirtti.
İşte siyasi partilerin oy oranı:
- AK Parti: Yüzde 36,8
- CHP: Yüzde 22,3
- MHP: Yüzde 11,6
- İYİ Parti: Yüzde 10,8
- HDP: Yüzde 8,2 oranında oy aldı.
- Gelecek Partisi: Yüzde 2,6
- Toplumcu Demokrasi Partisi: Yüzde 2,4
- Deva Partisi: Yüzde 2,1
- Saadet Partisi: Yüzde 1,3