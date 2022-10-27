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ORC Araştırma, vatandaşlara sordu! En başarılı ilçe belediye başkanları belli oldu! İşte o sıralama...
ORC Araştırma Ekim ayında gerçekleştirdiği en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte en başarılı on ilçe belediyesi başkanı...
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