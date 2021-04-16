Ordu'da bilmece gibi olay, iki taraf da birbirinden şikayetçi: Darp edilen doktor mu, hasta yakını mı?

Olay, Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 aydır hastanenin yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören S.T., normal servise alındıktan sonra rahatsızlaşarak tekrar yoğun bakıma alındı. Hastayla ilgilenmediği gerekçesiyle Opr. Dr. Çetin Karadağ ile hastane koridorunda tartışma yaşayan İlhan T., iddiaya göre doktoru darp etmişti. Olaydan sonra doktor ve hasta yakını birbirlerinden şikayetçi oldu.

"DOKTORA KARŞI KASITLI BİR SALDIRI GERÇEKLEŞMEDİ"

Yaşanan olayda doktorun değil kendisinin darp edilerek mağdur olduğunu savunan hasta yakını İlhan T., "Hastaneye gittiğimde genel cerrah bölümünü gördüm, burada bulunan sekretere Çetin beyi sordum. Ameliyatta olduğu ve az sonra çıkacağı söylendi. Yaklaşık 15 dakika kadar bekledikten sonra Çetin Karadağ ile koridorda karşılaştık, "Çetin bey siz misiniz?" dedim, "Evet, benim" dedi. "Ben, 5. katta plastik cerrahında bakmadığınız S.T.'nin oğluyum. Annem şu an sizin yüzünüzden yoğun bakıma alındı" dedim. Konuşmamızın sonrasında bana yumruk attı. Kavga esnasında sağ kaşım patladı, kafamı tutarak yumruk atmaya devam etti. Yaşanan olayda kendimi savunmaya ve kurtarmaya çalıştım, o anda tarafımca kendisinin yara alıp almadığını bilmiyorum. Ama benim tarafımdan doktora karşı kasıtlı bir saldırı gerçekleşmedi. Olay sonrası kaşıma 4 dikiş atıldı, boyun, kol ve bacak bölgemde ezilmeler var" diye konuştu.

"YAPILAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Hastaneye sağlık çalışanına şiddet uygulamak için gitmediğini aktaran İlhan T., "Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ki? Onlar 1 yıldır bizim hayatımızın tam içerisindeler. Ben ve ailem 50 gündür oradayız. 1 ay önce babamı aynı hastanede korona virüs tedavisi görürken kaybettik. Onları her gün görüyoruz. Yaşanan arbedeyi hastane görevlileri ayırdı. Olay sonrası darp raporu aldıktan sonra emniyet müdürlüğüne giderek ifademi verdim ve doktordan şikâyetçi oldum. Olayın basına yansıyan boyutunda ne yazık ki "Doktor darp edildi" şeklinde ifadeler kullanılıyor. Basını yanıltan kişileri ve yapılan haberleri kınıyorum. Kimseye olayın gerçek yüzü gösterilmiyor. Yetkili kişilerden olay anını gösteren hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Olayın, özellikle korona virüs ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesini istemediğini belirten İlhan T., sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ben bir hastaya yapılan müdahalenin nedenini sormak için gitmişken saldırıya, şiddete uğradım. Yaşanan olayda darba uğrayan ve mağdur edilen benim. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktığı gün adalet yerini bulacaktır."

"BENİM HASTAM DEĞİL"

Ünye Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Opr. Dr. Çetin Karadağ ise olay sonrasında şu açıklamalara yer verdi:

"Hasta benim hastam değil, nöbetçi olduğum gün benden hasta ile ilgilenmemi istediler, yaptığım inceleme sonucunda tahlil istedim, gerekli tetkikleri yaptım, benim ilgi alanım olmadığı için doktoruna yönlendirdim."

"BANA KAFA ATTI"

Hasta yakınlarının kendisi hakkında hastane yönetimine şikâyette bulunduklarını belirten Dr. Karadağ, "Eğer hastane yönetimi beni uyarıp, "Bu hasta yakınları senin hakkında şikayetçiler. Ne oldu?" diye sorsalar bilgi verirdim. Belki idarede hasta yakınları ile durumu hakkında tekrar konuşup hastanın benim hastam olmadığını söylerdim veya kendimce bir önlem alırdım. Direkt muayene odama giderken şahıs bana, "Çetin hoca siz misiniz?" diyerek bana kafa attı ve yaşananlar ortada" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI