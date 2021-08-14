Ordu'da IŞİD cinayeti! Orakla öldürüp cesedini üç parçaya ayırdılar

Türkiye'ye son yıllarda gelen yabancı uyruklu şahısların karıştığı olaylar Türkiye'nin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu gözler önüne sererken çarpıcı bir olay ortaya çıktı. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Ordu'da, 22 Aralık 2018'de meydana gelen olayda Iraklı Musa Najm Abullah Al Qaisi kahvehaneden tanıdığı Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq’u arayarak halı saha maçı yapmaya davet etti. Maçın sona ermesinin ardından Marzoq ve Al Qaisi, Iraklı olan Ahmet Ahmed’in Bucak Mahallesi’ndeki evine gitti. Daha sonra ise o gece öldürülen Marzoq’un parçalara ayrılmış cansız bedeni, 23 Aralık 2018'de belediyenin çöp ayrıştırma tesisinde bulundu.

MEZHEP FARKI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Olaya ilişkin yapılan incelemedeki Şii olan Hussein Kalaf Abdulameer'in mezhep farkı nedeniyle öldürüldüğü tespit edildi.

71 SANTİM ORAK BULUNDU

Ahmet Ahmed’in evinde yapılan incelemede ise kan izlerinin yanı sıra 71 santimetre uzunluğunda kanlı bir orak bulundu. Kan örneklerinin Marzoq, Ahmed ve Al Qaisi ile 35 yaşındaki İbrahim Mutlaq ile 17 yaşındaki B.S.K.K.’ye ait olduğu belirlenirken komşular olayın yaşandığı gece evden . 'hayvan boğazlanmasına benzer böğürtü' duyduklarını anlattı.

KESİK BAŞI TUTTUĞU FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Öte yandan polis ekipleri Ahmed’in telefonundan Marzoq’un orakla kestiği başını tutarken çekilmiş fotoğraflarını bulurken Al Qaisi’nin telefonunda ise IŞİD'in propaganda mesajları bulundu. Al Qaisi’ye gönderilen mesajda, “Yaptığınız onurlu işinizden dolayı teşekkür ederim” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

ÖLEN KİŞİNİN ANNESİNE MESAJ ATMIŞLAR

Bir başka sesli mesajda IŞİD bayrağının yanı sıra örgüte yazılmış “Hoş geldin ordu, hoş geldin yiğitlerin bayrakları” şeklinde şiirin iletildiği saptandı. Cinayetten sonra maktülün annesine "Musa ve Ahmed giderse bin Musa ve Ahmed gelir" şeklinde mesaj gönderildiği tespit edildi.

IŞID'Lİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Ahmed, ifadesinde, IŞİD'li olmadığını iddia etti. Al Qaisi ise "Telefondaki kayıtlar bana ait değil” sözüyle kendini savundu.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan sanıklara ‘çocuğu canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıkların IŞİD üyesi olduklarına ve emri örgütten aldıklarına dair kanıt elde edilemediği vurgulandı. Ancak kurbanın Şii, sanıkların Sünni mezhepten olduğunun altı çizildi.

VERİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Davanın son duruşması 1 Temmuz'da görüldü. Üç katile ağırlaştırılmış müebbet, yaşı 18'den küçük olan bir sanığa ise 22 yıl hapis cezası verildi.