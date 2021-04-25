Ordu'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Yasağın son Pazar günü olması nedeniyle birçok vatandaşın market alışverişi adı altında sokağa çıkmalarından sonra oluşan yoğunluğun önüne geçmek için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sıkı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Toplama Sistemi GBT), izin belgesi, HES kodu ve sokağa çıkma muafiyeti bulunan vatandaşlar tek tek sorgulandı. Özellikle market alışverişi adı altında sokağa çıkan vatandaşların yoğunluk oluşturmasıyla beraber bazı vatandaşların yasağı ihlal ettiği öğrenildi. Yapılan denetimler sonucunda 4 araç sürücüsüne izin belgesi olmamasından dolayı işlem yapıldı. Sürücülere uygulanan cezanın 900'er lira olduğu öğrenilirken, toplamda ise 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşların en yakın bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi işletmelerden alışveriş yapabilecekleri bildirilirken, uzak mevkide bulunan işletmeleri tercih eden vatandaşlara ise cezai işlemlerin devam edeceği ifade edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI