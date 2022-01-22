Ordu'nun Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Metin Yılmaz, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Aysel Yılmaz ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin Yılmaz tabancayla eşinin başına ateş etti. Yılmaz'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı Aysel Yılmaz tedavi için ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Eşini öldüren Yılmaz polis ekiplerince gözaltına alınıp emniyete götürüldü.