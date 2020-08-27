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Ordu'nun neyi meşhur? Ordu'da Ne yenir? Gezilecek yerler

Karadeniz Bölgesi'nin en güzel illerinden Ordu, 1920 yılında il statüsüne kavuştu. Dünyaya fındık ihraç eden ülkeler arasında bir numara olan Türkiye'de fındık üretiminin en yoğun olduğu il Ordu. Peki Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

Ordu'nun neyi meşhur? Ordu'da Ne yenir? Gezilecek yerler

Türkiye'nin fındık üretiminde birinci illeri arasında gelen Ordu, Karadeniz Bölgesinde bulunuyor. Geçim kaynağının büyük bir bölümü fındık üretimi olan Ordu'da sanayide gelişmiş durumda. Ordu mutfağında da birçok yöresel tat bulunuyor. Peki, Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

ORDU'NUN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Isırgan Çorbası

Ordu'nun en bilinen yöresel lezzetlerinden birisi olan Isırgan Çorbası, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen oldukça doyurucu bir lezzet. 

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Sakarca Kayganası

Ordu'da yetişen bir ot olan Sakarca otu ile yapılan Sakarca Kayganası, mısır unu, sıvı yağ ile birleşiyor. Ordu'da sıklıkla tüketilen Sakarca Kayganası, ilkbahar mevsiminin en sevilen lezzetlerinden birisi.

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Mısır Yarmalı Eş Sarması

Karalahana sarmasına benzeyen bu yemeğin farkı harcına biraz mısır yarması ve bulgurun da eklenmesidir.

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Galdirik Kavurması

Yine Ordu'da yetişen farklı bir bitki olan Galdirik ile yapılan Galdirik Kavurması, Ordu'nun en beğenilen lezzetlerinden birisi. Sadece ilkbahar ve yaz aylarında yetişen bu otun yemeklerde yalnızca gövde kısmı kullanılmaktadır.

ORDU'DA GEZİLECEK YERLER

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Boztepe

Ordu'da teleferikle eşsiz manzara eşliğinde ulaşılan seyir terası Boztepe, ziyaretçilerine şehri ve Karadeniz'i kuş bakışı izleme keyfi sunuyor.

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Paşaoğlu Konağı

Paşaoğlu Konağı, 1896 yılında Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bahçesiyle birlikte 625 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen konağın taşları Ünye’den, ahşap malzemesi Romanya’dan getirilmiş ve yapımı İstanbullu bir usta tarafından gerçekleştirilmiştir. 19'uncu yüzyıl sivil mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Paşaoğlu Konağı, zemin dâhil olmak üzere üç katlıdır. 

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Taşbaşı Kilisesi

Taşbaşı mahallesinde bulunan eski bir Rum Ortodoks kilisesi. 1853'te inşa edilen kilise 1937-1977 yılları arasında cezaevi olarak da kullanılmış, 1983 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiştir. 

Ordu'nun neyi meşhur? Ne yenir? Ordu'da gezilecek yerler

Yason Burnu

Ordu'da bulunan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin Ordu şehrinde en çok tercih ettikleri yerlerin başında geliyor.

ORDU HAKKINDA

Şehri ziyaretinizde, yöreye özgü güzel ve lezzetli yemeklerden tatmadan geri dönmeyin. Bunlar arasında Pancar Çorbası, Kabak Çorbası, Isırgan Çorbası, Gendeme Çorbası, Beyaz Mısır Çorbası, Pancar Döşemesi, Akkuş Kuru Fasulyesi, Zeytinyağlı Pancar Sarması, Kara Lahana Diblesi, Fasulye Turşusu Diblesi, Melocan Diblesi, Galdirik Kavurması sayabildiklerimizden birkaçı.

Ayrıca yöresel hediyelik eşyalarından, fındığından, kivisinden, tostundan, ceviz helvasından da satın almayı unutmayın.

 



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