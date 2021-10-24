Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçında skandal olay! Kuran-ı Kerim sayfaları konfeti olarak yerlere atıldı

Ordu'nun yeni futbol stadında büyük bir skandal gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilerek konfeti şeklinde statta fırlatıldığı birkaç taraftar sayesinde fark edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir taraftar konfetilerin görüntülerini paylaştı. Binlerce Kur’an-ı Kerim sayfasının parça parça kesilerek yerlere saçıldığı görüldü.

Skandal olay Orduspor 1967 – Kırıkkale Büyük Anadoluspor gerçekleşti ve sosyal medya üzerinden vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Durumun farkına varan vatandaşlar emniyet görevlilerine ihbarda bulundu. İhbardan sonra polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerde bulunan Kur’an sayfalarının yer aldığı kağıt parçalarını topladılar.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada;

"Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3.Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran’ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş.Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, Öğrencilerin bu kitapları C.D ve Ü.T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. İlgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dendi.

ORDUSPOR KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili diğer bir açıklama da Orduspor kulübünden geldi. Açıklamada;

"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır."

"Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.