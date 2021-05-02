Organik Tarım Kontrolörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2132.35

Meslek Adı : Organik Tarım Kontrolörü

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Meslek Tanımı : Organik tarım faaliyetlerinin her aşamasını kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol eden yetkilendirilmiş kişidir.

Organik Tarım Kontrolörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) mesleği için “6122.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları mesleği için “7422.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Organik Tarım Kontrolörü Meslek Kodu “2132.35” olarak belirlenmiştir.

