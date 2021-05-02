Organik Tarım Kontrolörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Organik Tarım Kontrolörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Organik Tarım Kontrolörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 2132.35
Meslek Adı : Organik Tarım Kontrolörü
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları
Meslek Tanımı : Organik tarım faaliyetlerinin her aşamasını kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol eden yetkilendirilmiş kişidir.
Organik Tarım Kontrolörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel) mesleği için “6122.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları mesleği için “7422.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Organik Tarım Kontrolörü Meslek Kodu “2132.35” olarak belirlenmiştir.