Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2421.08

Meslek Adı : Organizasyonel Gelişim Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Yönetim Ve Organizasyon Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Bir organizasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kullandığı bütün iş ve süreçleri analiz ederek, organizasyonel yapı ve sistemlerin kurulmasını, izlenmesini, geliştirilmesini ve gerekli revizyonların yapılmasını gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) mesleği için “8141.20” kod olarak kullanılır iken Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı mesleği için “3344.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Organizasyonel Gelişim Uzmanı Meslek Kodu “2421.08” olarak belirlenmiştir.

