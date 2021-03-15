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Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler

Müziğin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerine övgülerde bulundu. Cumhurbaşkanının bile eleştirildiğini söyleyen Gencebay, bunu yapanların art niyetli olduğunu söyledi. Orhan Gencebay'ın açıklamalara sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler

Arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olarak gösterilen Orhan Gencebay, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'deki siyasi oluşumdan sanat dünyasına kadar birçok konu hakkında düşüncelerini söyleyen Gencebay, yaptığı açıklamalarla muhalefet kanadından eleştirilere maruz kaldı.

Son olarak Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın sorularını cevaplayan Gencebay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulunurken, CHP için Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi demeyi yanlış bulduğunu söyleyerek, "CHP'ye Atatürk'ün partisi demek doğru değil. CHP demokrasi gereği kurulan ilk parti. Bu partinin kurulmasına da Atatürk öncülük etmiştir. Siyasi ve milli konular birbirinden ayrılmalıdır. Suriye, Akdeniz, Libya, Adalar ve Kıbrıs gibi konularımız mili meselemizdir. Önemli olan ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Milli konuları siyasete çekmemek gerekiyor." açıklamasını yaptı. 

CUMHURBAŞKANINA ÖVGÜLER

Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar olduğunu söyleyen Gencebay, eleştirilere bakmadığını, art niyetlilerin Cumhurbaşkanını bile eleştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hizmet vermek için var gücüyle çalıştığını söyleyen Gencebay, "Yıllardır tanıyorum kendisini. 'Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak' demişti bana yıllar önce. Bu hedefini de başarmak için kararlı şekilde çalışıyor." dedi.

Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler

"MUHALEFETİN DE MANTIĞI OLMALI"

Türkiye'nin daha iyi olması için yapılan her şeyi desteklediğini belirten Gencebay, muhalefet yapmak için eleştirmenin doğru olmadığını söyledi. Gencebay, muhalefetle iktidarın ülke için iyi olacağı değerlerde birleşmesi gerektiğini belirtti.

Orhan Gencebay, milli konularda muhalefetin tavrının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Muhalefetin de mantığı olmalı. Çıkıp hâlâ 'Suriye'de ne işin var?' diyenler var. Ben de onlara soruyorum: Avrupa'nın, Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Atatürk, 'Ülkemizin güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar' demişti. 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenler, Atamızı iyi tanımıyor demek ki." ifadelerini kullandı.

"CHP ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL"

CHP'nin demokrasi gereği kurulan ilk parti olduğunu belirten Gencebay, "CHP'ye Atatürk'ün partisi demek doğru değil. Bu partinin kurulmasına da Atatürk öncülük etmiştir. Siyasi ve milli konular birbirinden ayrılmalıdır. Suriye, Akdeniz, Libya, Adalar ve Kıbrıs gibi konularımız mili meselemizdir. Önemli olan ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Milli konuları siyasete çekmemek gerekiyor." dedi.

Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler

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