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  3. Orhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey"

Orhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey"

Beyaz TV'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Orhan Gencebay, döviz kurlarının artışından bahsederken, Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil" şeklinde konuşması dikkat çekti.

Orhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey"

Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına telefonla bağlanarak dövizdeki hareketlilik hakkında konuşan usta sanatçı Orhan Gencebay, bu konunun abartıldığını düşündüğünü söyledi.

"ART NİYET VE BİLİNÇSİZLİK VAR"

Gencebay, canlı yayında ekonomiyle ilgili şunları söyledi: "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı."

Orhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! 70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey

"YABANCILARIN PROJELERİ İÇİN KASITLI ÇIKARILDI"

Bu durumun kasıtlı olduğunu dile getiren Gencebay, "Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı." dedi.

"BU GEÇECEK, ABARTMASINLAR"

Pandemi nedeniyle tüm dünyanın sıkıntı çektiğini söyleyen sanatçı, "Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu." şeklide konuştu.

Orhan Gencebay'ın dolar yorumu dikkat çekti! 70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey

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