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Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Orhan İnandı ile ilgili gelişmeyi duyurdu. Peki Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı? İşte detaylar...

Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Orhan İnandı ile ilgili gelişmeyi duyurdu. Bu kapsamda Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ORHAN İNANDI KİMDİR?

1995'te Kırgızistan'a yerleşen Orhan İnandı, 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı aldı.

Orhan İnandı, Fethullaçı Terör Örgütü'nün üst düzey mensuplarından biriydi.

Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, örgütün Kırgızistan'daki gizli yöneticisiydi. Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu olan İnandı, ülkedeki örgüt vakfı olan Sebat Vakfı'nın başkanıydı.

İnandı, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride bulunuyordu.

Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?

ORHAN İNANDI SUÇU NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada FETÖ'nün üst düzey mensuplarından olan Orhan İnandı'nın yakalandığını duyurdu. Orhan İnandı, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu olarak terör örgütünün lehine çalışıyordu.

Orhan İnandı kimdir? | Suçu ne? | Orhan İnandı yakalandı mı?

ORHAN İNANDI YAKALANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. (FETÖ ile mücadele) Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. (FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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