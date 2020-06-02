Orhan Kemal kimdir?Nereli? Kısaca

Sadece kendi ülkesinde değil ülke dışında da tanınan Orhan Kemal'in ilk seçme öyküleri, Moskova'da 20 yıl önce yayınlandı. Onun yazdıklarını şimdi Azerbaycanlılar, Ukraynalılar, Gürcüler, Kazaklar, Latviyalılar ve Özbekler de kendi dillerinde okuyorlar. Usta edebiyatçının hayatı, ölümünün 50.yılında yeniden merak konusu oldu. İşte Orhan Pamuk kimdir? Nereli? sorularının yanıtları...

ORHAN KEMAL KİMDİR?

Cumhuriyet döneminin önemli romancılarından olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Adana’nın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine ailesiyle birlikte bir süre Niğde ve Konya’da kaldı.



1931 yılında öğrenimini yarıda bırakarak ailesiyle birlikte bu kez Beyrut’a gitti. Bir yıl burada kaldıktan sonra Adana’ya dönerek babaannesinin yanına yerleşti. Bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra askere gitti. Askerlik görevi sırasında “Nazım Hikmet ve Maksim Gorki’nin kitaplarını okumak” ve “Yabancı rejimler lehine propaganda” suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Duvarlar” başlıklı ilk şiiri, 1939 yılında Yedigün adlı dergide yayımlandı. Cezaevinde Nazım Hikmet ile tanışan Orhan Kemal, onun teşvikleri sonucunda roman ve öykü yazmaya yöneldi. Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre hamal olarak çalıştı.

1948 yılında ilk öykü kitabı “Duygu“, ertesi yıl da ilk romanı “Baba Evi” yayımlandı. 1958 yılında “Kardeş Payı” öyküsü ile Sait Faik Hikaye Armağanı‘nı kazandı. 1969 yılında “Önce Ekmek” adlı eseri ile tekrardan Sait Faik Hikaye Armağanı‘nı ve Türk Dil Kurumu Ödülü‘nü kazandı.

Orhan Kemal, 2 Haziran 1970 tarihinde Sofya’da hayatını kaybetti.

ORHAN KEMAL NERELİ?

Orhan Kemal Adana doğumludur.

ORHAN KEMAL NEDEN ÖLDÜ ?

Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine gittiği 1970 yılında Sofya'ya gitti. Asıl amacı babaannesinin soyunun bulunduğu yerleri gezip not almak ve "93'ten Bu Yana" adıyla ailesinin hikayesini yazmaktır.

Ancak bu isteğini gerçekleştiremedi. Geçirdiği bir beyin kanaması nedeniyle tedavi görmekte olduğu hastanede 2 Haziran 1970'te öldü.

Cenazesi özel bir araba konvoyuyla birlikte 5 Haziran 1970'te yurda getirildi; Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ORHAN KEMAL’İN BAZI ESERLERİ

Romanları

Baba Evi

Bereketli Topraklar Üzerinde

Murtaza

Devlet Kuşu

Avare Yıllar

Dünya Evi

Cemile

Hanımın Çiftliği

Kanlı Topraklar

Gurbet Kuşları

Yalancı Dünya

Dünya Dönüyor

Kaçak

Öyküleri

Ekmek Kavgası

Sarhoşlar

Kardeş Payı

Arka Sokak

72. Koğuş

Önce Ekmek

Dünya’da Harp Vardı

Babil Kulesi

Oyunları

Murtaza

72. Koğuş

Eskici Dükkanı

Kardeş Payı