Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Orhan Kemerkaya Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. İşte Orhan Kemerkaya kimdir? Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları.

ORMAN KEMERKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Orhan Kemerkaya Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atandı. Kemerkaya hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Öte yandan diğer atamalar ise şöyle;

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Salih Tan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi.

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