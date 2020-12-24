Orhan Terzi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Orhan Terzi'nin paylaşımı

TFF 1. Lig'de 9. hafta erteleme maçında, Adanaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelmişti. Menemenspor, karşılaşmayı 3-2 kazanmasına rağmen sahada 6 yabancıyla oynadığı için hükmen mağlup sayılacak. Maç sonunda bu durumun anlaşılması üzerine Menemenspor'un yardımcı antrenörü Orhan Terzi'nin görevine son verildi. Orhan Terzi ise bu kararın ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla bir paylaşım yaptı. Peki, Orhan Terzi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ORHAN TERZİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Türk, eski futbolcu ve antrenör Orhan Terzi, 5 Temmuz 1979'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. 41 yaşındaki Terzi, uzun süreli bir futbol kariyerine sahiptir. Futbol kariyeri boyunca stoper ve sol bek mevkilerinde görev alan Orhan Terzi, sol ayağını kullanıyordu.

1998 yılında İzmir'de futbola başlayan Terzi, uzun yıllar alt liglerde top koşturduktan sonra 2015 yılında Ankara Keçiörengücü formasıyla futbol kariyerini noktalamıştır. Futbol kariyerini sonlandırmasının ardından ise çeşitli kulüplerde antrenör olarak yer almıştır.

ORHAN TERZİ'NİN PAYLAŞIMI

Menemenspor'un dünkü maçtan sonra yollarını ayırdığını açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya hesaplarından vefat eden annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Terzi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annem seni o kadar çok özledim ki keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum."