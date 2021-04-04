Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü Hollanda'da yetişmiş Türk milli futbolcumuzdur. Hollanda'da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçilen başarılı oyuncu hakkında bazı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları...

ORHUN KÖKÇÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Aralık 2000'de Hollanda'da dünyaya gelen Orkun Kökçü 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı.

2018 yılında KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 skorla kazandıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıkan Kökcü Feyenoord'un ikinci golünü attı.

Başarılı oyuncu Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak büyük alkış topladı. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynayan Kökçü, 2019 yılında Türkiye adına oynamak istediğini söyledi ve 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına davet edilen Orkun Kökçü 1,75 boyunca ve 20 yaşındadır. Kökçünün ailesi de Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.