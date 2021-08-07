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Orman yangınları sürerken sevindiren gelişme! Antalya'da sağanak yağış başladı

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde süren orman yangınları devam ederken kentte etkili olan sağanak yağış vatandaşları mutlu etti.

Orman yangınları sürerken sevindiren gelişme! Antalya'da sağanak yağış başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'de başlayan orman yangını devam ediyor. Öte yandan Gündoğmuş ilçesinde de süren yangın söndürülmesi için yağmur yağması önemliydi. Sonunda beklenen yağışlar sabah saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. 

 

Orman yangınları sürerken sevindiren gelişme! Antalya'da sağanak yağış başladı

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İşe giderken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için otobüs  duraklarına sığındı. Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak yağışın etkili olması vatandaşları mutlu etti.

Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.

Orman yangınları sürerken sevindiren gelişme! Antalya'da sağanak yağış başladı

SAĞANAK ARALIKLARLA SÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.

Öte yandan yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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