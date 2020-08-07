Ormanda kaybolan mülteciler açlıktan bayılmak üzereyken bulundu

İzmir-Çeşme Otoyolu yakınındaki ormanlık arazide meydana gelen olayda, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelen ihbarla ekipler harekete geçti. Arazi üzerinde yapılan arama çalışmasında açlık ve susuzluktan bayılmak üzere olan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 14 kişilik göçmen grubu bulundu.

Suriye, Mısır ve Somali uyruklu düzensiz göçmenlerin ifadelerinden, Yunanistan'a gitmek için Urla'ya geldikleri, ormanlık alanda kaybolunca da aç ve susuz kaldıkları, bu nedenle yardım bekledikleri bilgilerine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu bulunarak temel ihtiyaçları karşılanan mülteciler, sonra gerekli işlemlerin yapılması için Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.