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  3. Ormanda kaybolan mülteciler açlıktan bayılmak üzereyken bulundu

Ormanda kaybolan mülteciler açlıktan bayılmak üzereyken bulundu

Yunanistan'a geçmek için İzmir'den yola çıkan çoğu kadın ve çocuk, 14 düzensiz göçmen otoyola yakın ormanlık arazide kayboldu. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken bulunan göçmenler, Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir-Çeşme Otoyolu yakınındaki ormanlık arazide meydana gelen olayda, Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelen ihbarla ekipler harekete geçti. Arazi üzerinde yapılan arama çalışmasında açlık ve susuzluktan bayılmak üzere olan çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 14 kişilik göçmen grubu bulundu.

Suriye, Mısır ve Somali uyruklu düzensiz göçmenlerin ifadelerinden, Yunanistan'a gitmek için Urla'ya geldikleri, ormanlık alanda kaybolunca da aç ve susuz kaldıkları, bu nedenle yardım bekledikleri bilgilerine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu bulunarak temel ihtiyaçları karşılanan  mülteciler, sonra gerekli işlemlerin yapılması için Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Ormanda kaybolan göçmenler açlıktan bayılmak üzereyken kurtarıldıOrmanda kaybolan göçmenler açlıktan bayılmak üzereyken kurtarıldı

 



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