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  3. Ormanda tüyler ürperten olay! Sosyal medya fenomeni cinin yüzünü açtı! Korkudan bayılıp can çekişti!

Ormanda tüyler ürperten olay! Sosyal medya fenomeni cinin yüzünü açtı! Korkudan bayılıp can çekişti!

Sosyal medya fenomeni, Youtube hesabında yeni bir korku videosu yayınladı. Paranormal Max adlı kanalda yayınlanan video izlenme rekorları kırdı.

Ormanda tüyler ürperten olay! Sosyal medya fenomeni cinin yüzünü açtı! Korkudan bayılıp can çekişti! 117

Youtube'da Paranormal Max adlı kanalda korku videoları yayınlanıyor.