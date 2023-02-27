Orri Sigurdur Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sigurdur Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orri Sigurdur Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Orri Sigurdur Omarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Orri Sigurdur Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sigurdur Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Orri Sigurdur Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orri Sigurdur Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orri Sigurdur Omarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orri Sigurdur Omarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orri Sigurdur Omarsson 18 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Orri Sigurður Ómarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orri Sigurdur Omarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orri Sigurdur Omarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Orri Sigurdur Omarsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Orri Sigurdur Omarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orri Sigurdur Omarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Orri Sigurdur Omarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orri Sigurdur Omarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2012 yılında Aarhus GF II

1 Temmuz 2012 yılında AGF/Viby IF U19

22 Temmuz 2014 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2015 yılında Valur

22 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

23 Mart 2018 yılında HamKam

19 Temmuz 2018 yılında Sarpsborg 08

21 Şubat 2019 yılında Valur

Orri Sigurdur Omarsson kimdir

Orri Sigurdur Omarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orri Sigurdur Omarsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Orri Sigurdur Omarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 4 gol atmıştır.

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Orri Sigurdur Omarsson nereli

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