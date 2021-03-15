Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?
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Orta Afrika Cumhuriyeti ya da yaygın kullanımı ile Orta Afrika, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo DC, Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun oluşturmaktadır.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkenti?
“Bangui” şehri Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı” Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para birimidir.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 236
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Orta Afrika Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Bangui
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Central African Republic
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Bangui
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bangui - Bangî
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
République Centrafricaine - Ködörösêse tî Bêafrîka
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca - Sango