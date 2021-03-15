Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?

Orta Afrika Cumhuriyeti ya da yaygın kullanımı ile Orta Afrika, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo DC, Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun oluşturmaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkenti?

“Bangui” şehri Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentidir.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Orta Afrika Cumhuriyeti'nin para birimidir.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 236

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Orta Afrika Cumhuriyeti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Bangui

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Central African Republic

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Bangui

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bangui - Bangî

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

République Centrafricaine - Ködörösêse tî Bêafrîka

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca - Sango

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?