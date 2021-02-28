Ortadan kayboldu! Mısırlı gazeteci ülkesine dönünce Kahire Havalimanı’nda ortadan kayboldu

İstanbul’dan Mısır’a dönüş yapan Mısırlı Cemal el-Cemel'in Uluslararası Kahire Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve sonrasında ortadan kaybolduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli “Arap Organization” adlı web sitesindeki habere göre, 22 Şubat Pazartesi günü Cemal el-Cemel, Uluslararası Kahire Havalimanı’na iniş yaptı. O andan itibaren ailesi, Cemal el-Cemel'inle iletişimi kaybetti.

Cemal el-Cemel'in tutuklu oğlu Beha el-Cemel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Babam artık yoruldu ve Mısır’a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı’na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İngiltere merkezli “Arap Organization” isimli internet sitesinde yer alan haberde, Cemal’in 2014'te “Mısır el-Yevm” gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme aldığı ardından da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kendisini “uyarmak için” arayarak 20 dakika boyunca konuştuğu ifade edildi.

MISIRLI GAZETECİLERDEN YETKİLİ MAKAMLARA ÇAĞRI

Sisi ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Cemal el-Cemel'in Türkiye’ye geldiği biliniyor.

Cemal el-Cemel'in, tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.