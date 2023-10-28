Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı

Son günlerde Suriye'de ABD ordusunun konuşlandığı üslere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde yer alan Ömer petrol sahası ile Harab Cir üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News
Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı

Suriye'nin Deyrizor, Haseke ve Humus illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası, Harab Cir ve Tenef'teki üslere eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısından sonra ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Ömer petrol sahası ile Harab Cir üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi. Diğer yandan, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef üssü aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla hedef alındı. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Son Haberler
Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı
Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı
İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Erdoğan açıkladı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Erdoğan açıkladı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
Adana'da inanılması zor kaza! Kanepede uyuyan adama araba çarptı!
Adana'da inanılması zor kaza! Kanepede uyuyan adama araba çarptı!
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Gazze'de iletişim tamamen kesilmişti! Elon Musk'ın starlink'i devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Gazze'yi görüştü: Saldırılar katliam boyutuna ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile Gazze'yi görüştü: Saldırılar katliam boyutuna ulaştı
ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!
ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!
Çok Okunanlar
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Rusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenledi
Rusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenledi
Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!
Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!
Yorumlananlar
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!