Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı

Suriye 'nin Deyrizor , Haseke ve Humus illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası, Harab Cir ve Tenef'teki üslere eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

10 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısından sonra ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Ömer petrol sahası ile Harab Cir üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı gerçekleştirildi. Diğer yandan, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef üssü aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla hedef alındı. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

SON GÜNLERDE ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.