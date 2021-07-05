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Ortalık kan gölüne döndü! Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediği açıklanırken, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ortalık kan gölüne döndü! Nijerya'da silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

Silahlı çatışma olayları Nijerya'da can almaya devam ediyor. Sık sık silahlı saldırılarla gündeme gelen ülkede yine acı manzaralar oluştu. 

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Kakau ve Tsohon Gaya bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi. Aruwan, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ortalık kan gölüne döndü! Nijeryada silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ortalık kan gölüne döndü! Nijeryada silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ortalık kan gölüne döndü! Nijeryada silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

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