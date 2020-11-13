ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 2 yılda bir yapılıyor. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapacak. Ortaöğretim KPSS ile belirlenen bölümlerde tercih yapılabiliyor. Peki Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonları için TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI İLE HANGİ MESLEKLER SEÇİLEBİLİR?

Lise mezunları kpss ile nereleri tercih edebilir.

Şoförlük

Bekçilik

Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

Belediyeler (zabıtalık dahil)

Orman koruma memuru

Teknisyenlik

Memurluk

Laborant ve diğer sağlık alanları

Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya kpss ortaöğretim puanı alma vs gibi)

Zabıt katiplikleri

İnfaz Koruma