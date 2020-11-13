Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir?
KPSS ortaöğretim adayları sınav sonrası yapacakları tercihler için meslek bilgilerini araştırıyor. Devlet kurumlarına atanmak isteyen adaylar Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir? sorularına yanıt arıyor. Tüm detaylar haberimizde.
ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 2 yılda bir yapılıyor. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapacak. Ortaöğretim KPSS ile belirlenen bölümlerde tercih yapılabiliyor. Peki Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.
ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?
Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.
Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonları için TIKLAYINIZ
ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI İLE HANGİ MESLEKLER SEÇİLEBİLİR?
Lise mezunları kpss ile nereleri tercih edebilir.
Şoförlük
Bekçilik
Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)
Belediyeler (zabıtalık dahil)
Orman koruma memuru
Teknisyenlik
Memurluk
Laborant ve diğer sağlık alanları
Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya kpss ortaöğretim puanı alma vs gibi)
Zabıt katiplikleri
İnfaz Koruma