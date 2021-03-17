Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderilen yazı ile Ortaokullar sınav olacak mı 2021? Ortaokullar nasıl sınav olacak? Ortaokullar 2. dönem sınav olacak mı 2021? soruları yanıtlandı. Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilen konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ORTAOKULLAR SINAV OLACAK MI?

Hangi okulların yüz yüze eğitim göreceği ve yüz yüze sınav olacağı o ilin Vali ve il hıfzıssıhha kurulu tarafından belirlenecek.

Bakan Ziya Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." açıklamasında bulundu.

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiler yer aldı.

ORTAOKULLAR 2. DÖNEM SINAV OLACAK MI 2021?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile 1. döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

1. döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenecek.

1. döneme ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar 2. dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, 1. döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar da 2. dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek.