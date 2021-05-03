Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3214.06

Meslek Adı : Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : -El, ayak vb. organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği) alçı ölçüsünü almak,

b) Ölçüye göre kesik kısım için plastik dökmek,

c) Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurmak, yeni modilaj yapmak,

d) Protez takılacak organın (el, ayak vb.) kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirmek,

e) Protezin ayarını yapmak, sabitleyerek işi tamamlamak,

f) Ortezin (kısa ve uzun yürüme cihazları, tabanlık, tıbbi korse) ölçüsünü almak ve yapımını tamamlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Metal Döküm Kalıpçısı (Zeminde Ve Çukurda) mesleği için “7211.08” kod olarak kullanılır iken Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) mesleği için “8152.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3214.06” olarak belirlenmiştir.

