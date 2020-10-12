Oruç Reis, NAVTEX kapsamında limandan ayrıldı

Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı. Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti. Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX, Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış halidir. Denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili Ingilizce'dir.

NAVTEX OPERASYONU NEDİR?

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü.

Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi.

Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.