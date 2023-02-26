Osman Abu Naim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Abu Naim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Abu Naim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Abu Naim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Abu Naim 10 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Abu Naim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Osman Abu Naim'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osman Abu Naim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Abu Naim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osman Abu Naim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Abu Naim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Abu Naim şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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