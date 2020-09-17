Eski HDP'li milletvekili Osman Baydemir, uzun süredir İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Baydemir için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle aranma ve iade edilme talebi Adalet Bakanlığına gönderildi. Bunun üzerine internette araştırılmaya başlanan Osman Baydemir hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Osman Baydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Osman Baydemir tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

OSMAN BAYDEMİR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Osman Baydemir, 26 Mart 1971 tarihinde Diyarbakır‘da Dokuzçeltik Köyünde doğmuştur. Annesi (Azê) Azize Baydemir'dir. 2004'e kadar, yani belediye başkanlığı dönemine kadar doğduğu köyde yaşadı. Babasının iki eşi vardı ve toplam 11 kardeştir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarının tamamı Diyarbakır'da köyde geçti. 1990-1994 yılları arasında okuduğu Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Osman Baydemir, Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl serbest avukatlık yaptı. Bu esnada 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1995-2002 yılları arasında etim Kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, şube başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı görevleri yaptı.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Diyarbakır DEHAP milletvekili adayı oldu. Seçim sonucunda partisi barajı aşamadığı için milletvekili olamadı. 2003 yılının Mayıs ayında ABD‘ye giderek 2003 Aralık ayına kadar dil eğitimi alan Osman Baydemir, 7 dil bilmektedir.

Osman Baydemir, Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı üyelikleri yanı sıra Göç ve İnsani Yardımlaşma Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesidir. GABB (Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği) Kurucu Üyesi ve Başkanlığı, Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) eşbaşkanlığı görevler de yapmıştır.

Osman Baydemir, 2004-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını Gültan Kışanak‘a devretti. Osman Baydemir, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde Türkiye genel seçimlerinde HDP Şanlıurfa 1.Sıra adayı olarak milletvekili seçildi.

Osman Baydemir, 2005 yılında avukat Reyhan Yalçındağ ile evlendi. Mir Zanyar (bilge adam) adında oğlu ve Ranya (ince bakış) adında kızı vardır.

OSMAN BAYDEMİR TUTUKLANDI MI?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski HDP'li Osman Baydemir'in Türkiye'ye iade edilmesi ve kırmızı bültenle aranması için hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

'Kırmızı Bülten', bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.