Osman Baydemir'den skandal sözler: Ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün gerçekleşen Siirt ziyaretinde bir esnafla arasında geçen diyalog gündemdeki yerini korurken Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir, Fransa'nın başkenti Paris'teki Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Esnaf Cemil Taşkesen'in Akşener'e söylediği, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözlerine ilişkin olarak değerlendirme yapan Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın" diye konuştu.

"KÜRDİSTAN OLARAK KABUL EDECEKLER"

Skandal açıklamalarını sürdüren Baydemir sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Yan Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar"

"HİÇBİR İŞGALCİ KÜRDİSTAN'I YOK EDEMEZ"

"Bugün bizim Kürdistan'ı yüreğimizde, bağrımızda, zihnimizde muhafaza etmemiz gerekiyor." diyen Baydemir şunları kaydetti:

"Kürdistan'ı bağrımıza basar, yüreğimizde saklar ve zihnimizde yaşatırsak, hepimiz Cemil kardeş gibi yaparsak, emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır."

Kaynak: Rudaw