İsviçre’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe’ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.’nin amcası Osman Çur tarafından iki gün boyunca tecavüze maruz bırakılması ülke gündemine oturdu. 17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur'un tahliye edilmesi ve cezaevi önünde davul zurna ile karşılanması sosyal medyada infial yarattı. Peki Osman Çur kimdir? | Osman Çur Tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne? İşte ayrıntılar...

OSMAN ÇUR KİMDİR?

Mardin Kızıltepe'de yaşayan Osman Çur, yeğeni Z .Ç'ye defalarca tecavüz ederek, genç kıza defalarca intihar girişimine sürüklüyor.

İddia edildiğine göre Osman Çur'un, şikayet üzerine gözaltına alınıp sonra serbest bırakılması ile sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlar ile adaletin sağlanması için çağrıda bulundu.

OSMAN ÇUR TUTUKLANSIN PAYLAŞIMININ NEDENİ NE?

İsviçre’de yaşayan ve akraba ziyareti için Mardin Kızıltepe’ye gelen 17 yaşındaki Z.Ç.’nin amcası Osman Çur tarafından iki gün boyunca tecavüze maruz bırakıldığı için açılan davada, mahkeme, tecavüzü DNA raporuyla kanıtlanan sanık Osman Çur’un tutuksuz yargılanmasına kararı verdi.

Tahliye kararını duyan akrabaları davul ve zurna ile cezaevine gelerek Çur’un tahliyesini kutladı. Tecavüze maruz kalan Z.Ç., üç kez intihar girişiminde bulunmuştu.

Çur’un da takım elbiseyle halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Yücel Ceyhan duruma tepki gösterdi. Ceyhan, Paylaşımında mağdur Z.Ç.’nin olaydan sonra intihar girişiminde bulunduğunu hatırlatarak “Aile istismarcısını korurken diğer tarafta istismara uğrayan yakınları olan kız 3 kez intihar girişiminde bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Medyascope’da yer alan habere göre Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) Avukat Leyla Kolbaşı aracılığıyla yaptığı davaya katılma isteği de kabul edilmedi.

Davanın ilk celsesine yalnızca gözlemci olarak katılabildiklerini dile getiren Kolbaşı, “Bütün deliller dosyada sabit. Mahkeme delillerin toplanmış olması, delillerin karartılma riskinin olmaması ve sanığın kaçma tehlikesi bulunmaması sebebiyle tahliye kararı verdi. Yalnızca dört buçuk aylık bir tutuklamanın ardından tahliye kararı verilmesi bizleri fazlasıyla üzdü” dedi.

Dernek olarak ikinci celsede de davayı takip edeceklerini belirten Kolbaşı, “Savcılık, sanığın tutukluluk halinin devamını ve ayrıca da çocuğun cinsel istismarı suçlamasından amcanın tutuklanmasını talep etmişti” dedi. Kolbaşı, UCİM olarak sanığın tutuklanması ve gerekli en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacaklarını ekledi.

13 Ocak’ta Mardin’de görülen davada Osman Çur’un tutuksuz yargılanacağını öğrendiğinde sinir krizi geçirdiğini anlatan Pervin Şişman, “Duruşma için bir gün önceden Adana’dan Mardin’e eşim ve teyzemle gittim. Mahkeme çıkışında Osman Çur’u, akrabalarımız zılgıtlarla karşıladı. Sosyal medyada gördüm. Osman Çur’un evinin önüne davulcu ve zurnacı çağırıp kutlama yapmışlar, silahla havaya ateş etmişler” dedi.

“Osman Çur ilk başta gözaltına alınıp serbest bırakıldı ancak DNA raporu açıklandıktan sonra tutuklanmıştı” diyen Şişman, “Herkes kız kardeşimi amcasına iftira atmakla suçladı ancak DNA raporu ortada ve tecavüzü kanıtlıyor, suçlu rapora rağmen tutuksuz yargılanacak” diye ekledi.

Babasının, tecavüzün DNA raporuyla kanıtlanmış olmasına rağmen yaşananları iftira olarak gördüğünü ve kendi kızına inanmadığını dile getiren Şişman, “Osman Çur mahkemede sırıtıyordu. Avukatı doğru düzgün savunma bile yapmadı. Bunca delil olmasına rağmen tutuksuz yargılama kararı çıktı. Hiç iyi değiliz. Büyük bir şok yaşadık” diye devam etti.

Osman Çur’un ailesinin, insanlara Çur’un suçsuz bulunduğunu söylediklerini dile getiren Şişman, “Böyle bir şey yok. Sosyal medyada da bizi iftiracı olarak göstermeye çalışıyorlar. Benim, kız kardeşimin ve annemin fotoğraflarını paylaşarak bizi hedef gösteriyorlar. Kardeşim Osman Çur’un serbest bırakıldığını öğrendikten sonra yeniden intihar teşebbüsünde bulunmuş. Annem bir an olsun bile onu yalnız bırakamıyor” dedi. Şişman ayrıca, halası yani Osman Çur’un ablası tarafından tehdit edildiğini söyledi.

OSMAN ÇUR CEZAEVİ ÇIKIŞI DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KARŞILANDI