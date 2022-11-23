Osman Gökçek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli midir? Biyografisi

BEYAZ TV sahibi ve Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in oğlu olan Osman Gökçek, 7 Haziran seçimlerinde AK Partiden milletvekili aday adayı olmuş, aday gösterilmemişti kendisine ait olan BEYAZ TV, Programlarında yaptığı siyasi gündemle ilgili yorum, analiz ve açıklamalarla zaman, zaman gündem oluşturmaktadır. Peki Osman Gökçek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli midir? Osman Gökçek'in hayat biyografisi.

OSMAN GÖKÇEK KİMDİR?

12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu’nda, ortaokulu TED Ankara Koleji’nde, lise öğrenimini ise Samanyolu Koleji’nde bitirdi. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü mezunudur.

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2002 yılında kurulan Keçiören Gençlik Derneği’ne 9 Mart 2003 tarihinde başkan oldu. 2006 yılında Çankaya Gönüllüleri Derneği Başkanı oldu. “Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu” ve “Çankaya Gönüllüleri Dernek Başkanı” olarak görevi devam etmektedir.

15 gençlik derneğinin Başkent Gençlik Federasyonu’nu adı altında toplanmasında öncülük etti. Kanal 6 televizyonunda 12 hafta boyunca “Var mı Gençlik Gibisi?” adlı programın yapımcısı oldu.

Ayrıca 2010 yılından beri Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

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AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI

Gökçek, 7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti’den Ankara 1. Bölge milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından “Ben milletimize hizmet etmek için bu göreve talip oldum.” dedi.