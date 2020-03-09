Osman Kavala hakkında flaş gelişme! "Casusluk" suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçu nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumludur. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubunda yönetici olarak çalışmaya başladı. Osman Kavala Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Murat Belge'yle birlikte Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden biri olan İletişim Yayınlarının kurucusudur.

Kavala, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde Danışma Kurulu Üyesi, Tarih Vakfı'nın sponsoru, Diyarbakır Kültürevi'nin sponsoru, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesidir.

Osman Kavala'nın Türkiye'de faaliyet gösteren vakıflarının ABD'li fon milyarderi spekülatör George Soros ile ilişki içerisinde olduğu ileri sürülüyor. Kavala'nın danışma kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Enstitüsü, 120'den fazla ülkede bulunan ve George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye temsilciliği olarak faaliyet gösteriyor.