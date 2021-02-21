AK Parti lideri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Esenler Belediyesi binasında yaptığı toplantı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı'nı değiştirdiği iddia edildi. Peki Osman Nuri Kabaktepe kimdir? | AK Parti İstanbul il başkanı mı oluyor? İşte ayrıntılar...

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Osman Nuri Kabaktepe, araştırmacı yazar, STK yöneticisi ve siyasetçidir.

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Kabaktepe, Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirmesinin ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu ve ardından aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlenen Kabaktepe, kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görevlerde bulundu. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Fatsa belediye başkan adayı oldu. Kabaktepe aday olduğu seçimden yenilgiyle çıktı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

22 Şubat 2021 tarihinde AK Parti İstanbul İş Başkanı adaylığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tarafından duyurulmuştur.

50 yaşındaki Osman Nuri Kabaktepe Evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN NURİ KABAKTEPE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI MI OLACAK?

Gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Osman Nuri Kabaktepe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını iddia etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin kongrede aday olacağını resmi ağızdan duyurdu. Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.