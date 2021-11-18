Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de hayatını kaybetti. AK Parti MKYK toplantısında cenazenin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konuşuldu.

BAKAN SOYLU: BÜROKRATLAR GETİRİLMEMESİNİ ÖNERDİ

MKYK toplantısında bir milletvekili, ailesi tarafından cenazenin Türkiye'ye getirilmesinin istendiğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu söyleme yanıt olarak, "Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor." dedi.

PKK TARAFINDAN HAİN İLAN EDİLDİ

Bakan Soylu'nun söyledikleri üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını belirttiler. Sebebi olarak ise son dönemlerde Osman Öcalan'ın PKK tarafından hain ilan edilmesini ve Kürtlere verilecek mesaj için TRT ekranlarına çıkmasını gösterdiler. Diğer bazı MKYK üyeleri de; "Abdullah Öcalan'ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?" sorusunu sordu.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin görüş ve önerilerini dinledi. Bürokratların kararına göre hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, "Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim" diyerek konuya nokta koydu.