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Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

AK Parti MKYK toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konusu tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor." derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kendi aramızda bir değerlendirme yapıp ona göre karar verelim." dedi.

Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan Koronavirüs tedavisi gördüğü Erbil'de hayatını kaybetti. AK Parti MKYK toplantısında cenazenin Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konuşuldu.

BAKAN SOYLU: BÜROKRATLAR GETİRİLMEMESİNİ ÖNERDİ

MKYK toplantısında bir milletvekili, ailesi tarafından cenazenin Türkiye'ye getirilmesinin istendiğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu söyleme yanıt olarak, "Bu konuyu değerlendirdik, bürokratlar getirilmemesinin doğru olacağını söylüyor." dedi.

Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

PKK TARAFINDAN HAİN İLAN EDİLDİ

Bakan Soylu'nun söyledikleri üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri, cenazenin getirilmesinin daha doğru olacağını belirttiler. Sebebi olarak ise son dönemlerde Osman Öcalan'ın PKK tarafından hain ilan edilmesini ve Kürtlere verilecek mesaj için TRT ekranlarına çıkmasını gösterdiler. Diğer bazı MKYK üyeleri de; "Abdullah Öcalan'ı ne yapacağız, ölünce buraya gömülmeyecek mi?" sorusunu sordu.

Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin görüş ve önerilerini dinledi. Bürokratların kararına göre hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, "Siyasi olarak kendi aramızda bir değerlendirme yapıp, ona göre karar verelim" diyerek konuya nokta koydu.

Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler

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