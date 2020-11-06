Türkoğlu Belediyesinin basın biriminden yapılan açıklama sonrası Osman Okumuş merak konusu oldu. Peki Osman Okumuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

OSMAN OKUMUŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Osman Okumuş, Türkoğlu Belediye Başkanıdır.

Osman Okumuş, 1971'de Kahramanmaraş'ın Beyoğlu Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beyoğlu Beldesinde, lise öğrenimini Hatay ili Dörtyol ilçesinde tamamladı. 1994 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden,Tarım Makine¬leri Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 1997-2004 yıllarında Öğretmenlik mesleğini icra etti. 2004 - 2009 ve 2009 - 2014 yıllarında 2 dönem Beyoğlu Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

10 yıl Belde Belediye Başkanlığını yaptıktan sonra, 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde aday olduğu AK Parti'den,Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı seçilmiş olup halen Türkoğlu Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

2014-2019 yılları arasında Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren Osman Okumuş, evli ve 4 kız çocuğu babasıdır.