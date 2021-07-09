AK Parti teşkilatlarında genç yaşına rağmen çok sayıda görevlerde bulunan Osman Tomakin, Birçok gençlik STK’sinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında Osman Tomakin ile ilgili çokça araştırılan Osman Tomakin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularına yanıt aradık. İşte detaylar...

OSMAN TOMAKİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Osman Tomakin, 1992 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan 29 yaşındaki Tomakin, lise eğitimini Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra siyasete 2012 senesinde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Halkla İlişkiler biriminde başladı.

Halkla İlişkiler biriminde bölge başkan yardımcılığı ve STK ekibi başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında İl Gençlik Kolları Seçim İşleri birimine geçti,

2014 yerel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bölge başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2015 yılında yapılan İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde Seçim İşleri 1. Bölge Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 senesinde Sekretarya birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2018 senesinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Birçok gençlik STK’sinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır.

Aile şirketlerinde yöneticilik yapmakta olan Tomakin, orta düzeyde İngilizce bilmektedir ve evlidir.

Kaynak: Bölge Gündem, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları