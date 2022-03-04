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  3. Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Osman Zeydan'ın vefatı ardından Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? soruları merak konusu oldu. İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Pinyanişi aşireti büyüğü Osman Zeydan'ın vefat haberini alan yasa boğuldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Zeydan hakkında Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? soruları merak konusu oldu. Aile büyükleri ve küçüklerinin paylaşımları yürek yakarken, Zeydan'ın biyografisi merak edildi. İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

OSMAN ZEYDAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ. YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ, HANGİ AŞİRET? İŞTE, OSMAN ZEYDAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Osman Zeydan, 1929 yılında Hakkari'de dünyaya geldi. Pinyanişi aşiret lideri ve kanaat önderi olan Osman Zeydan, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ankara'da bir hastanede tedavi gören Zeydan'ın bu sabah vefat haberi ailesine verildi. 

 Zeydan'ın cenazesi uçak seferlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle bugün karayolu ile Ankara'dan Yüksekova ilçesine getirilecek.

Kendi köyü olan Büyükçiftlik'te defnedilecek olan Zeydan'ın taziyesinin de Büyükçiftlik Köy Camisinde kabul edileceği öğrenildi.

Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...Osman Zeydan kimdir? Nereli, kaç. yaşında, neden öldü, hangi aşiret? İşte, Osman Zeydan'ın biyografisi...

Büşra Mercimek
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