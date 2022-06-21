Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Seyahat etmek isteyenler, özellikle Bursa ile İstanbul arasında yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı’nda bedava mı, ücretsiz mi 2022? soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KURBAN BAYRAMI'NDA BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ 2022?

Kurban Bayramı'nda tatile gidip, aile ve akraba ziyareti yapmak isteyenler adeta gün sayıyor. Seyahat edecekler, köprülerin Kurban Bayramı'nda ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Özellikle, Bursa ile İstanbul arasında büyük bir öneme sahip olan Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmadığını merak konusu oldu. Osmangazi Köprüsü'nün, bayramda ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yap- İşlet - Devret modeliyle yapılan projeler genellikle paralı olarak vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda paralı olan Osmangazi Köprüsü'nün ücret karşılığında hizmet vermesi bekleniyor.