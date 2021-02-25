Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan 8-14 Şubat tarihli oransal vaka haritasında, 100 binde 134,90 orana sahip yüksek risk grubundaki Osmaniyede, bulaşın ve pozitif vaka artışının önüne geçmek için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

AMAÇ AİLE İÇİ BULAŞI ÖNLEMEK

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz'ın öncülüğünde toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, oransal açıdan yüksek olan vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebinin aile içi bulaş olduğunun tespit edilmesi üzerine yeni bir karar aldı.

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede değil de evde izolasyon sürecini geçiren kişilerin, karantina sürecinin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmesine karar verildi.

ADLİ VE İDARİ CEZA VERİLECEK

Bu karara uygmayan ya da sürecin işlenmesine engel olarak aksaklıklar doğmasına sebebiyet veren kişiler hakkında, abahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, başta idari para cezası olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.