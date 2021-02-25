Napoli - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Leicester City - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?T629 helikopter özellikleri neler? T629 insansız elektrikli helikopter nedir?Antalya'da 3 kadın, kuyumcuyu soydu 80 bin TL'lik altın çaldı!Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu iddia edilmişti: Musa Orhan davası 1 Haziran'a ertelendiMilan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta?Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! Görüntüler ortaya çıktı...Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!Yazın okul olacak mı 2021? Ziya Selçuk yanıtladı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Tüm dünyayı etkisi latına alan yeni tip koronavirüs salgınında, Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık oransal vaka sayısında yüksek risk grubunda yer alan Osmaniye'de, yükselişin önüne geçmek amacıyla yeni önlemlere imza atıldı.

Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan 8-14 Şubat tarihli oransal vaka haritasında, 100 binde 134,90 orana sahip yüksek risk grubundaki Osmaniyede, bulaşın ve pozitif vaka artışının önüne geçmek için yeni tedbirler alınmasına karar verildi. 

AMAÇ AİLE İÇİ BULAŞI ÖNLEMEK

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz'ın öncülüğünde toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, oransal açıdan yüksek olan vaka sayılarındaki artışın en büyük sebebinin aile içi bulaş olduğunun tespit edilmesi üzerine yeni bir karar aldı.

Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede değil de evde izolasyon sürecini geçiren kişilerin, karantina sürecinin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmesine karar verildi. 

ADLİ VE İDARİ CEZA VERİLECEK

Bu karara uygmayan ya da sürecin işlenmesine engel olarak aksaklıklar doğmasına sebebiyet veren kişiler hakkında, abahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince, başta idari para cezası olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. 

Osmaniye için flaş koronavirüs kararı: Pozitif çıkanlar yurda yerleştirilecek!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT