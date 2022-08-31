Osmaniye’de otoyoldaki tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü ulaşım uzun süre trafiğe kapandı.

YAYINLAMA
Google News
Osmaniye’de otoyoldaki tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan havalandırma fanının yola düşmesi sonucu ulaşım durdu. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düşen fan kaldırılarak otoyol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisindeki havalandırma fanı bilinmeyen bir nedenden dolayı yere düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler düşen fanı yoldan kaldırmak için çalışmalara başlarken kapanan tünelden dolayı otoyolda uzun kuyruk oluştu. Oluşan araç kuyruğu alternatif olan yollara yönlendirilirken düşen fan ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Osmaniye-Gaziantep yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!
Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Selçuk Bayraktar'ın İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! "Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler"
Selçuk Bayraktar'ın İmamoğlu açıklaması gündemi sarstı! "Siyasi hesaplarla yaklaşanlar çamur atmaya devam ettiler"
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' tepkisi! "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum..."
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'adaylık' tepkisi! "Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum..."
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeden seslendi! "Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeden seslendi! "Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil"
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
Bilim insanları ürküttü! Yeni pandeminin tarihi açıklandı: Koronavirüsten çok daha ölümcül
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
AFAD'dan tedirgin eden uyarı! 10 kent risk altında! Teyakkuza geçildi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!